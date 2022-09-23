Вашингтон, 23 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Процессы на южной границе США контролируют скорее преступные картели, нежели американские пограничники, такого мнения, как показал недавний опрос общественного мнения, придерживается большинство граждан США, сообщает 22 сентября консервативное издание National Review.

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Как показал опрос общественного мнения, проведенный организацией RMG Research, 61% опрошенных зарегистрированных избирателей заявил, что картели имеют больший контроль над границей.

Точки же зрения, что процессами на границе скорее управляют американские власти, придерживаются лишь 19%. В свою очередь, 20% респондентов были «не уверены».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. зарегистрированных избирателей, он проводился с 20 по 21 сентября. Погрешность составляет +/- 2,8%.