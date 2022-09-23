Набережные Челны, Татарстан, 23 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Для мобилизованных работников ПАО «КамАЗ» объявил о дополнительных мерах поддержки. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM КАМАЗ

Программа поддержки мобилизованных граждан, являющихся работниками компании, коснется и их семей.

К государственным выплатам и льготам участникам спецоперации мобилизованные сотрудники автопредприятия получат ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Также за ними сохранят рабочие места.

Компанией рассматриваются дополнительные меры поддержки сотрудников, призванных на службу в рамках указа о частичной мобилизации в России.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавляющий призывную комиссию глава Татарии Рустам Минниханов поручил ежедневно проводить селекторное совещание с участием задействованных структур и докладывать оперативную информацию по частичной мобилизации.

Читайте также: В Татарии внесли изменения в указ военного комиссариата о мобилизации