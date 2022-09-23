Вашингтон, 23 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Сериал «Дом дракона» занял шестое место в еженедельном топ-10 самых популярных шоу онлайн-кинотеатров, который составляет аналитическая компания Nielsen. Об этом 23 сентября сообщает портал The Wrap.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

Первое место в списке досталось мини-сериалу Netflix «Отголоски эха» с Мишель Монаган в главной роли, за неделю зрители потратили на его просмотр более 1 млрд минут. Что касается «Дома дракона», то, как отметила редакция издания, поскольку он не является эксклюзивом потокового сервиса HBO Max, а также показывается на HBO, то просмотры на кабельном канале не вошли в статистику Nielsen.

Напомним, «Дом дракона» является приквелом к сериалу «Игра престолов», его премьера шоу состоялась 21 августа 2022 года. Шестую серию шоу HBO покажет 26 сентября 2022-го.