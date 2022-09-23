Хабаровск, 23 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. За жителями Хабаровского края, призванными на военную службу по частичной мобилизации, будут сохранены рабочие места, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

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Губернатор Михаил Дегтярев подписал соответствующее постановление.⠀

«Документом определено, что за сотрудниками органов государственной власти, местного самоуправления, подведомственных государственных и муниципальных учреждений и организаций, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность на территории края, в случае их призыва на военную службу сохраняется место постоянной работы», — пояснил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в два раза увеличили единовременную выплату участникам специальной военной операции. Теперь размер выплаты составляет 300 тыс. рублей.