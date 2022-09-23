Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Доллар США в связи с антироссийскими санкциями ослабил свои позиции, пишет экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning под заголовком «Ещё одна трещина в фундаменте доллара».

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что после отключения банков РФ от SWIFT Москва и Пекин начали разработку новой системы оплаты товаров в рублях и юанях.

«Это приведёт к расширению торговых связей между Россией и Китаем и положит начало процессу вытеснения американского доллара, поскольку он больше не будет расчётной единицей в российско-китайской торговле», — пишет экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США ищет международного экономиста-наблюдателя для анализа возможных эффектов от санкций для американского бизнеса.

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