Новосибирск, , 12:04 — REGNUM Заместитель главы Беловодского района Луганской Народной Республики, председатель Совета женщин Беловодского района ЛНР Валентина Гладкова верит, что весь Донбасс воссоединиться с Россией. Об этом она сказала 23 сентября на митинге-концерте в поддержку президента РФ и референдумов в Новосибирске.

Митинг-концерт в Новосибирске Правительство Новосибирской области

«Меня переполняют чувства от того, что я приехала в Россию и вернусь уже в Россию, — уточнила Гладкова, которая приехала в Новосибирскую область 1 сентября для реабилитации после совершённого на неё покушения. — Это всё будет единая страна, моя Россия. Весь Донбасс войдёт в состав Российской Федерации — я в это верю. Всё наше будущее связано только с Россией».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на митинге-концерте в Новосибирске, который прошёл в поддержку президента России и референдумов в ЛНР И ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей, собрались более 7 тысяч человек.

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