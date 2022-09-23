Джакарта, , 12:02 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди пригласила страны — члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) работать сообща для преодоления глобальных вызовов, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На ежегодной встрече ОИС в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке Ретно Марсуди напомнила министрам иностранных дел ОИС, что исламский мир сталкивается со сложными вызовами.

«Мусульмане сталкиваются не только с экономическими проблемами в результате пандемии, но и с глобальными последствиями», — заявило министерства иностранных дел Индонезии.

Кроме того, министр иностранных дел Индонезии подчеркнула трудности ОИС в достижении повестки дня в области развития на период до 2030 года и восстановлении экономики из-за пандемии.

Ретно Марсуди завершила свое заявление, подтвердив приверженность Индонезии ОИС и интересам мусульман.

Помимо министра иностранных дел Индонезии, на встрече также присутствовали Генеральный секретарь ОИС и министры иностранных дел таких стран — членов ОИС, как Саудовская Аравия, Палестина, Алжир, Ирак, Сенегал, Малайзия, Катар, Йемен и Турция.