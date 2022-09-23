Омск, 23 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Начальником УМВД России по городу Омску назначен полковник полиции Александр Кубатин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Пресс-служба УМВД России по Омской области Александр Кубатин

Кубатин назначен на эту должность приказом начальника областного управления МВД. 23 сентября генерал-майор полиции Вячеслав Крючков довёл эту информацию до личного состава.

Справка: Александр Кубатин родился в 1978 году в Омске. Окончил Омский юридический институт МВД России. К работе в органах внутренних дел приступил в 1996 году. В 2017 году стал начальником отдела полиции № 10 УМВД по Омску. С 2020 года являлся начальником полиции УМВД по Омску. Затем исполнял обязанности начальника УМВД России по Омску.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Омске стало известно о завершении расследования уголовного дела против экс-начальника городского управления МВД Евгения Быкова, обвиняемого в получении взяток.

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