Токио, 23 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майя в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Встреча продлилась 3 часа 44 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1.

(сс) Tatiana Вероника Кудерметова

Кудерметова 11 раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, семь ошибок на подаче и 3 из 10 брейков.

В полуфинале турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвень (Китай) — Клэр Лю (США).