Кострома, 23 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Костроме к теплу подключили 70% домов с центральным отоплением и почти все соцучреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. Батареи потеплели в 1397 многоквартирных домах из 2094.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1984. СССР Холодно

Почти все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования уже получили тепло. Неподключенными остаются батареи в пяти детсадах (№ 5,16,22,38,44), одной школе (№30) и восьми детских центрах и домах творчества. Завершить подачу тепла в них должны 24 сентября.

Отопительный сезон в жилом фонде областного центра начался 19 сентября. Прогреть все жилища планируется до 26 сентября.