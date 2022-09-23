Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы, петербуржец Виталий Милонов («Единая Россия») приехал в Донбасс, не дожидаясь утверждения своей кандидатуры на мобилизацию. Об этом 23 сентября сообщил пресс-секретарь депутата Илья Евстигнеев, передаёт телеканал «Звезда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Милонов

Ранее ездивший в ДНР с гуманитарными миссиями, Милонов в своём Telegram-канале неоднократно давал понять, что готов отправиться для участия в специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Искреннее желание депутата подтвердил и его пресс-секретарь. Напомним, что депутаты Госдумы официально, по закону, не подлежат мобилизации.

Несмотря на то, что Милонов уже в Донбассе, он находится в ожидании, когда его кандидатуру утвердят.

«Он готов, но его пока не согласовали, согласовать должны с минуты на минуту, я надеюсь. Решение — это правда», — отметил Евстигнеев.

Напомним, что Милонов в социальных сетях призвал российских мужчин мобилизоваться. Присоединиться к мобилизации готовы и другие депутаты «Единой России» в Госдуме. Среди них Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Дмитрий Саблин.