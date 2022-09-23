Москва, 23 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Певица МакSим (Марина Абросимова) станет одним из наставников в телепередаче «Голос. Дети». Об этом сообщает портал StarHit.

Скриншот видеообращения МакSим в YouTube Марина Абросимова (МакSим)

Вместе с МакSим в наставниках будут рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Егор Крид (Егор Булаткин). Стоит отметить, что в проекте певица займёт место исполнительницы Светланы Лободы, уехавшей из России после начала спецоперации.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Агата Муцениеце раскрыла подробности нового сезона шоу «Голос. Дети». По словам актрисы, на проекте она будет «отправлять на сцену детей и читать все подводки».