Петропавловск-Камчатский, 23 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. На Камчатке для семей военнослужащих, которые участвовали или участвуют в специальной военной операции в защиту Донбасса введут новые меры поддержки. Они начнут действовать в регионе с октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

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Меры поддержки будут получать все семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, в том числе и призванные по частичной мобилизации

Детей военнослужащих в школах с 1 октября будут бесплатно кормить горячим питанием два раза в день. С 15 октября семьям будут предоставляться бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

«Не менее важны дополнительные возможности развития и самореализация для членов семей военнослужащих. Мы приняли решение о бесплатном дополнительном профессиональном образовании, опять же с 15 октября, оно будет доступно для всех членов семьи», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, распространяемая информация о том, что мобилизованных из Якутии граждан отравляют сразу в Донбасс, недостоверна. Об этом заявил телеканалу «Алмазный край» военный комиссар Мирнинского района республики Юрий Чуба. По его словам, резервистов из муниципалитета отправляют на сборы в Бурятию.