Херсон, Бывш. УССР, , 11:59 — REGNUM Киевские войска попытались обстрелять Херсон в первый день референдума, но российские силы ПВО отразили атаку. Об этом заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил 23 сентября в эфире Первого канала.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня утром попытка националистов обстрелять Херсон была отработана системой ПВО. Первый приоритет — это безопасность», — сказал он.

Накануне начала референдума, 22 сентября Стремоусов сообщил о предотвращённых диверсиях со стороны киевских сил. Диверсионно-разведывательные группы, отметил он, пытались подорвать линии электропередач, запугать население. Однако власти региона гарантируют безопасность проведения голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу воссоединения с Россией будет проходить в Херсонской области с 23 по 27 сентября. В последний день будут работать избирательные участки, а в первые четыре дня люди будут голосовать на придомовых территориях и по заявлениям на дому.

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