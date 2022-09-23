Нижегородская область, 18 мая, 2010, 11:31 — ИА Регнум. В Богородске (Нижегородская область) 19 мая специалисты комитета государственного ветеринарного надзора и охотники будут вакцинированы против бешенства.

Как сообщили ИА REGNUM Новости в областном правительстве, в условиях неблагополучной эпидемиологической и эпизоотической ситуации по бешенству увеличивается роль профилактической вакцинации не только людей, профессионально связанных с риском заражения бешенством (ветеринары, собаководы, егеря, лаборанты, спелеологи), но и всего населения, особенно в весенне-летний период, когда возрастает вероятность контакта с дикими или бродячими животными.

Полностью ликвидировать бешенство, уничтожить циркуляцию вируса в природе, вряд ли возможно. Поэтому пока существуют плотоядные животные, опасность заражения бешенством человека не может быть исключена. Но проводить профилактические мероприятия среди животных необходимо.

Так в природных очагах бешенства предусматривается регулирование плотности популяции диких животных, главным образом путём их истребления охотниками. Оптимальная численность лисиц или волков не должна превышать 1-2 особи на 10 кв. километров.

В свое время коммунальные службы населённых пунктов должны заниматься отловом бродячих собак и кошек с последующей эвтаназией и кремацией.

Владельцы животных должны озаботиться регистрацией своих питомцев, маркировкой их электронными устройствами или хотя бы жетоном на ошейнике, а также обязательной ежегодной профилактической вакцинацией против бешенства, отмечают в правительстве.