Джелалабад, Афганистан, , 11:58 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Хаджи Гуль Мурада Араба, бизнесмена и главу Торгово-инвестиционной палаты афганской провинции Нангархар по обвинению в «посредничестве в получении пакистанских виз». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест 禁书 网

Бизнесмен был арестован у пакистанского консульства в Джелалабаде, имея при себе большое количество паспортов. Согласно источникам, он ежедневно получал в консульстве визы для сотен афганских граждан и за большие деньги.

По данным источника, при предыдущем правительстве Хаджи Гуль Мурад, выдвигавший свою кандидатуру в Национальный совет от провинции Нангархар, был исключён из списка кандидатов по обвинению в причастности к коррупции.

В то же время из-за существующей коррупции большое количество людей ежедневно получают пакистанские визы через чёрный рынок или через посредников за большие деньги.

Также, сложный процесс выдачи паспортов вынуждает некоторых граждан приобретать паспорта на чёрном рынке или через посредников, заплатив большие суммы, в некоторых случаях более тысячи долларов.