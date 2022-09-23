Москва, , 11:57 — REGNUM Предпосылки для падения рубля есть — помимо общего укрепления американской валюты, этому способствует и «страстное желание» сделать российскую валюту более слабой как со стороны экспортеров, так и со стороны бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Рубль © ИА REGNUM

«После очередного повышения ставки ФРС США на 0,75 процентного пункта (и на этом американский регулятор останавливаться, похоже, не собирается) доллар обновляет максимумы даже не лет, а десятилетий — и к евро, и к фунту, и к другим валютам, — сказала Белянчикова. — Что касается рубля, то в условиях отсутствия сегодняшних валютных ограничений он последовал бы за остальными. Однако сегодня ситуация такова, что внутренний валютный рынок России является достаточно узким, «токсичные» для нашей страны валюты недружественных стран для него не очень интересны, чему способствует целый ряд факторов, прежде всего внеэкономических».

Поэтому, как полагает экономист, многое будет зависеть от валютной политики регулятора и в целом от ситуации в мире.

«Предпосылки для падения рубля есть, помимо общего укрепления американской валюты, этому способствует и страстное желание сделать российскую валюту более слабой как со стороны экспортеров, так и со стороны бюджета. Цифра в 70 рублей за доллар США кажется вероятной для окончания 2022 года, если не вмешаются новые обстоятельства», — сказала Белянчикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что курс рубля будет волатилен до стабилизации воздействия внешних факторов на экономику РФ.

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