Махачкала, , 11:57 — REGNUM В Дагестане разрешился вопрос со статусом озера Ак-Гёль. Территорию вокруг спорного водоема признали особо охраняемой. Теперь ей не грозят незаконное строительство и захват земель. О придании особого статуса озеру сообщил мэр города Махачкалы Салман Дадаев.

«У меня отличная новость! Только что подписал постановление о придании статуса особо охраняемой территории местного значения прилегающей к озеру Ак-Гёль территории», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что это решение вопроса о многострадальном озере на карте города стало подарком администрации Махачкалы к 165-летию города.

Напомним, озеро Ак-Гёль, расположенное в Редукторном поселке Махачкалы оказалось под угрозой из-за хаотичной застройки и скопления мусора. Оно стало мелеть с 2018 года из-за нарушения свободного притока подземных вод и дефицита осадков.

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