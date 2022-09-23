Москва, , 11:56 — REGNUM В РФ национальное производство начинает набирать обороты с момента ухода иностранных компаний с российского рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не исключено, что курс рубля будет волатилен до стабилизации воздействия внешних факторов на экономику. С другой стороны, со времени введения западных санкций российская экономика твердо взяла курс на дедолларизацию. Многие международные сделки уже осуществляются в рублях или альтернативных валютах. Помимо этого, национальное производство начинает набирать обороты с момента ухода иностранных компаний с российского рынка. Постепенный уход от доллара в расчетах окажет укрепляющее воздействие на курс рубля, особенно на фоне надвигающейся рецессии на Западе», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 22 сентября рубль заметно укрепился против иностранных валют.

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