Москва, 23 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В РФ национальное производство начинает набирать обороты с момента ухода иностранных компаний с российского рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Не исключено, что курс рубля будет волатилен до стабилизации воздействия внешних факторов на экономику. С другой стороны, со времени введения западных санкций российская экономика твердо взяла курс на дедолларизацию. Многие международные сделки уже осуществляются в рублях или альтернативных валютах. Помимо этого, национальное производство начинает набирать обороты с момента ухода иностранных компаний с российского рынка. Постепенный уход от доллара в расчетах окажет укрепляющее воздействие на курс рубля, особенно на фоне надвигающейся рецессии на Западе», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 22 сентября рубль заметно укрепился против иностранных валют.