Пермь, 23 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Перми руководителя негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» отдали под суд за растрату средств организации. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, он похитил более 1,7 млн рублей. Это произошло в октябре 2015 года. Средства были выведены через банковские счета подконтрольных ему юридических лиц.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Перми. В прокуратуре добавили, что обвиняемый ранее привлекался за аналогичную преступную деятельность к уголовной ответственности и уже отбыл соответствующее наказание.