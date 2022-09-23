Санкт-Петербург, 23 сентября 2022, 11:57 — REGNUM Обрыв силового кабеля линии электропередач на территории предприятия на юге Петербурга местные жители приняли за взрыв, сообщили 23 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Сообщение о раздавшемся взрыв во Фрунзенском районе Петербурга поступило на пульт дежурного утром 23 сентября. Прибывшие на место спасатели выяснили, что на территории предприятия «Меридиан» произошел обрыв силового кабеля ЛЭП.
«Кабель без напряжения (сработала автоматика). Отключенных потребителей нет», — добавили в ведомстве.