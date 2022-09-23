Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Обрыв силового кабеля линии электропередач на территории предприятия на юге Петербурга местные жители приняли за взрыв, сообщили 23 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Линии электропередач

Сообщение о раздавшемся взрыв во Фрунзенском районе Петербурга поступило на пульт дежурного утром 23 сентября. Прибывшие на место спасатели выяснили, что на территории предприятия «Меридиан» произошел обрыв силового кабеля ЛЭП.

«Кабель без напряжения (сработала автоматика). Отключенных потребителей нет», — добавили в ведомстве.