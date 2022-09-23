Бухарест, 23 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. По меньшей мере 400 учеников и не менее 50 преподавателей и технических работников были эвакуированы из горящего здания элитной школы в городе Хунедоара на западе Румынии. Об этом 23 сентября информирует бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, возгорание началось в помещении одного из классов во время уроков. Огонь быстро перекинулся на соседние кабинеты и охватил территорию в сотни квадратных метров. На место инцидента прибыли несколько пожарных расчетов.

Сообщений о жертвах не поступало. Как утверждают специалисты, причиной пожара могла стать неисправность в системе электрической проводки.

Ведется следствие.

Согласно официальной информации, пожар в учебном заведении Хунедоары стал одним из самых серьезных происшествий в регионе за последние несколько лет.