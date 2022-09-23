Американский фондовый рынок упадет на 40% — прогноз экономиста
Москва, 23 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Многие крупнейшие американские корпорации из-за невозможности обслуживать свои огромные долги перейдут в разряд зомби-корпораций и будут вынуждены прибегать к процедуре банкротства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.
«Если Глава ФРС Джером Пауэлл в своих выступлениях неоднократно говорил о «некоторой боли», которую ФРС причинят американским домохозяйствам и корпорациям своей сверхжесткой денежно-кредитной политикой за счет роста процентных ставок и безработицы, то сегодня ведущие американские эксперты прямо говорят о настоящей «жесткой посадке» американской экономики и предрекают долгую и уродливую рецессию, которая может продлиться весь 2023 год, — сказал Ильинский. — В условиях жесткой посадки американский фондовый рынок упадет на 40%. Еще только в ожидании решения ФРС США американский фондовый рынок упал во вторник на 10% от своего последнего максимума. 465 крупнейших американских корпораций, входящих в состав биржевого индекса S&P 500, резко потеряли свою капитализацию».
По его словам, в особенно сложном положении оказались корпорации с высоким отношением долговых обязательств к доходам, которые не имеют достаточного количества свободных денежных средств для обслуживания своего долга.
«Многие крупнейшие американские корпорации из-за невозможности обслуживать свои огромные долги перейдут в разряд зомби-корпораций и вынуждены будут прибегать к процедуре банкротства, — сказал Ильинский. — Американское правительство само попадает в крайне сложное положение из-за резкого роста стоимости обслуживания своего колоссального государственного долга, а возможности налоговых стимулирующих мер у властей США полностью исчерпаны. Угроза массовых банкротств в американской экономике становится всё более и более реальной».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, что в США ситуация осложняется высокими дисбалансами на рынке труда.