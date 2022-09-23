Москва, 23 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Многие крупнейшие американские корпорации из-за невозможности обслуживать свои огромные долги перейдут в разряд зомби-корпораций и будут вынуждены прибегать к процедуре банкротства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

(сс) Federalreserve Глава ФРС США Джером Пауэлл

«Если Глава ФРС Джером Пауэлл в своих выступлениях неоднократно говорил о «некоторой боли», которую ФРС причинят американским домохозяйствам и корпорациям своей сверхжесткой денежно-кредитной политикой за счет роста процентных ставок и безработицы, то сегодня ведущие американские эксперты прямо говорят о настоящей «жесткой посадке» американской экономики и предрекают долгую и уродливую рецессию, которая может продлиться весь 2023 год, — сказал Ильинский. — В условиях жесткой посадки американский фондовый рынок упадет на 40%. Еще только в ожидании решения ФРС США американский фондовый рынок упал во вторник на 10% от своего последнего максимума. 465 крупнейших американских корпораций, входящих в состав биржевого индекса S&P 500, резко потеряли свою капитализацию».

По его словам, в особенно сложном положении оказались корпорации с высоким отношением долговых обязательств к доходам, которые не имеют достаточного количества свободных денежных средств для обслуживания своего долга.

«Многие крупнейшие американские корпорации из-за невозможности обслуживать свои огромные долги перейдут в разряд зомби-корпораций и вынуждены будут прибегать к процедуре банкротства, — сказал Ильинский. — Американское правительство само попадает в крайне сложное положение из-за резкого роста стоимости обслуживания своего колоссального государственного долга, а возможности налоговых стимулирующих мер у властей США полностью исчерпаны. Угроза массовых банкротств в американской экономике становится всё более и более реальной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, что в США ситуация осложняется высокими дисбалансами на рынке труда.