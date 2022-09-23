Иркутск, 23 сентября 2022, 11:54 — REGNUM В Иркутской области призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации граждане получат единовременную выплату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Согласно указу губернатора Игоря Кобзева, размер выплаты составит 100 тыс. рублей. Средства на эти цели будут выделены из областного бюджета. Военкомату Приангарья рекомендовано представлять списки мобилизованных в течение максимум семи дней.
«Призванный гражданин должен будет в произвольной форме составить заявление на единовременную выплату с указанием своих банковских реквизитов или реквизитов лица, которому перечислят эти средства», — отметили в правительстве.