Иркутск, 23 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Иркутской области призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации граждане получат единовременную выплату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Согласно указу губернатора Игоря Кобзева, размер выплаты составит 100 тыс. рублей. Средства на эти цели будут выделены из областного бюджета. Военкомату Приангарья рекомендовано представлять списки мобилизованных в течение максимум семи дней.

«Призванный гражданин должен будет в произвольной форме составить заявление на единовременную выплату с указанием своих банковских реквизитов или реквизитов лица, которому перечислят эти средства», — отметили в правительстве.