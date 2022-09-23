Хангаласский район, Якутия, 23 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Якутии женсоветы приняли решение обеспечить земляков, призванных на спецоперацию в защиту Донбасса, самым необходимым. Для мобилизованных собирают предметы быта и тёплые вещи, сообщило 23 сентября НВК «Саха».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Инициатором сбора стал Союз женских организаций Якутии. На его предложение откликнулся женсовет Хангаласского улуса «Ил Эйгэ» («Гармония»).

Всё необходимое готовят для резервистов в Покровске, сёлах Бестях, Ой, Синск, Едяй, а также в поселке Мохсоголлох.

Как сообщало ИА REGNUM, распространяемая информация о том, что мобилизованных из Якутии граждан отравляют сразу в Донбасс, недостоверна, ранее заявил военный комиссар Мирнинского района республики Юрий Чуба. По его словам, резервистов из муниципалитета отправляют на сборы в Бурятию.