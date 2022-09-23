Москва, , 11:53 — REGNUM Авиаперевозчики в России в 2023 году могут получить 58,6 млрд рублей государственной поддержки, сообщили 23 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о бюджете РФ.

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Отмечается, что сумма на 75% превышает ту, которая предусмотрена на поддержку авиакомпаний в действующем бюджете 2022 года. Разница обусловлена новой программой субсидирования внутренних авиаперевозок, предполагающей выплаты авиакомпаниям за перевезенного пассажира.

В 2022 году на эти цели выделили сначала 100 млрд рублей до октября, потом программу продлили до марта 2023 года и добавили финансирование в объеме 50 млрд руб. Действие программы позволяет авиакомпаниям удерживать довольно низкие цены на авиабилеты по России.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропортах России увеличилась загрузка международных авиарейсов, особенно по безвизовым направлениям. Но авиакомпании не вводили ограничений на продажу авиабилетов.

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