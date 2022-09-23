Нью-Йорк, США, , 11:53 — REGNUM Тяжелый энергетический кризис в европейских странах может продлиться до конца 2023 года на фоне высокого спроса на энергоносители и ограниченного предложения. Об этом заявила агентству Bloomberg ведущий нефтяной аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен.

Нефтепровод Maureen

«Это история не на одну зиму», — предупредила Сен. Россия нужна для того, чтобы сбалансировать рынок не только на предстоящую зиму, но и, возможно, на следующий холодный сезон в конце 2023 года, добавила она.

По словам Сен, в четвертом квартале 2022 года ожидается дальнейшая волатильность цен на нефть, вызванная такими факторами, как опасения по поводу возможной рецессии и локдаунов в связи с COVID-19 в Китае.

По ее словам, в ближайшее время нефть будет торговаться на уровне 90 долларов за баррель, а к концу года ее цена вырастет до 120 долларов.

Ключевые события на рынке, за которыми следят инвесторы, — это предлагаемое ограничение цен на российскую нефть и то, какой ее объем смогут поглотить Китай и Индия, после того как в декабре вступит в силу запрет Европейского союза на импорт. По словам Сен, ведущие азиатские потребители имеют возможность принять дополнительный объем нефти, но потенциальные санкции против банков могут ограничить ее потоки.

«Мы ожидаем, что в Азию хлынет еще много российской нефти, которая будет перемаркирована и найдет свое место, — сказала она. — Но это значит, что придется связать огромное количество нефти на судах».

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС вновь стремится установить потолок цен на нефть из России