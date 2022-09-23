Москва, , 11:53 — REGNUM В Америке ситуация осложняется высокими дисбалансами на рынке труда в условиях, когда спрос на рабочую силу значительно превышает предложение, при этом количество вакансий достигло исторического максимума, а темп роста уровня заработных плат очень высок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

ФРС США, Вашингтон AgnosticPreachersKid

«Рост базовой процентной ставки ФРС прямо приводит к увеличению доходности американских облигаций, что вызывает движение денежных средств из фондового рынка на долговой рынок, падение стоимости акций и резкое снижение капитализации американских корпораций, — сказал профессор. — Американские акции оказались под сильным давлением, поскольку доходность казначейских облигаций достигла многолетнего максимума, а биржевые трейдеры готовятся к агрессивной политике Федеральной резервной системы, которая, как ожидается, поднимет ставки до уровней, невиданных со времен финансового кризиса 2008 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в Америке остается стабильно высокой, несмотря на все попытки ФРС США остановить ее.

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