Самара, 23 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. XXIV Поволжскую агропромышленную выставку открыли в Самарской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

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Глава Самарской областиДмитрий Азаров поприветствовал участников и гостей выставки, а также поблагодарил аграриев региона.

«В этом году побили абсолютный рекорд Самарской области. Уже собрали урожай 3,3 млн тонн. В это непростое время, когда объявлена частичная мобилизация, самарские аграрии вносят свой вклад в продовольственный суверенитет страны», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что выставочные площади здесь заняли 40 га. В выставке участвуют свыше 500 сельхозпроизводителей, представителей предприятий сельхозмашиностроения, ветеринарии.

Отмечается, что мероприятие будет проходить с 23 по 24 сентября с 9:00 до 17:00 часов в пос. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82.