Москва, 23 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Несмотря на все попытки ФРС США переломить опасную ситуацию, инфляция в Америке остается стабильно высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергию и более широким ценовым давлением на потребителей и производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

«Решения Федеральной резервной системы США о резком повышении базовой процентной ставки привело к драме на Уолл-стрит, — сказал Ильинский. — Отчаянные попытки остановить рекордную инфляцию в США начались уже в июне, когда ФРС повысила процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, что является самым большим скачком американской базовой ставки за последние 28 лет. Но, несмотря на все попытки ФРС США переломить опасную ситуацию, инфляция остается стабильно высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергию и более широким ценовым давлением на потребителей и производителей».

По его словам, агрессивное повышение ставок ФРС происходит на фоне роста потребительских и производственных цен, которые находятся на самом высоком уровне за 40 лет.

«По ожиданиям аналитиков прогнозная процентная ставка на конец года увеличилась до 4,4%, что означает еще два крупных повышения на 75 и 50 базисных пунктов на двух будущих заседаниях комитета по открытым рынкам ФРС США. Некоторого снижения процентной ставки, по мнению экспертов, можно ждать только в 2023 году», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в Америке по-прежнему растет неприемлемо высокими темпами.