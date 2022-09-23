Сеул, , 11:52 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп встретился 23 сентября в Сеуле с румынским коллегой Василе Дынку, с которым обсудил сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ли Чон Соп высоко оценил отношения дружбы и сотрудничества между Южной Кореей и Румынией, которые развиваются с момента установления стратегического партнерства в 2008 году. А также попросил правительство Румынии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь Дынку отметил, что Бухарест заинтересован в сотрудничестве с Сеулом в сфере кибербезопасности и обмена информацией, и выразил надежду на расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

По итогам встречи представители двух стран подписали соглашение о намерениях по развитию сотрудничества в области обороны.

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