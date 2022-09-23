Троллейбусы в Чувашии могут передать в концессию
Чебоксары, 23 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты Госсовета поддержали законопроект, который предусматривает возможность передачи организации троллейбусного сообщения в Чебоксарах и Новочебоксарске на основе концессии. Соответствующий законопроект рассмотрен на первой после каникул сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM .
Изменения вносятся в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Чувашской Республике». Ключевое изменение касается возможности организации троллейбусных перевозок не только на основании контракта между перевозчиком и органом власти, но и на основании концессионного соглашения или государственно-частного партнёрства.
Напомним, что в Чувашии в рамках транспортной реформы планируется образовать государственного перевозчика на базе муниципальных троллейбусных управлений Чебоксар и Новочебоксарска.
Читайте также: Тарифы на проезд в Чувашии предлагают устанавливать на основе концессии
Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии в рамках транспортной реформы могут увеличить разницу в цене между наличной и безналичной оплатой проезда в общественном транспорте, чтобы стимулировать оплату картами и «обелить всю выручку».