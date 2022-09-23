Чебоксары, 23 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты Госсовета поддержали законопроект, который предусматривает возможность передачи организации троллейбусного сообщения в Чебоксарах и Новочебоксарске на основе концессии. Соответствующий законопроект рассмотрен на первой после каникул сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

ИА REGNUM Чебоксарский троллейбус

Изменения вносятся в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Чувашской Республике». Ключевое изменение касается возможности организации троллейбусных перевозок не только на основании контракта между перевозчиком и органом власти, но и на основании концессионного соглашения или государственно-частного партнёрства.

«Вводится норма, согласно которой регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу могут осуществляться не только на основании заключённого [контракта] между перевозчиком и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, либо иным государственным и муниципальным заказчиком в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, но и на основании концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнёрстве, соглашения о муниципально-частном партнёрстве, которые предусматривают использование транспортных средств городского наземного электрического транспорта (трамваев, троллейбусов, электробусов), а также эксплуатацию объектов, технологически обеспечивающих их движение», — сказал Владимир Осипов.

Напомним, что в Чувашии в рамках транспортной реформы планируется образовать государственного перевозчика на базе муниципальных троллейбусных управлений Чебоксар и Новочебоксарска.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии в рамках транспортной реформы могут увеличить разницу в цене между наличной и безналичной оплатой проезда в общественном транспорте, чтобы стимулировать оплату картами и «обелить всю выручку».