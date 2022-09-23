Москва, 23 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Референдум по вопросу о воссоединении с Россией республик Донбасса и освобождённых территорий б. УССР — это не просто возвращение домой, это возвращение дома. Об этом 23 сентября заявил на брифинге в Общественной палате РФ народный артист РФ Валерий Баринов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валерий Баринов

Как отметил актёр, он несколько раз бывал в Донбассе и общался с защитниками Донецкой и Луганской Народных Республик в госпиталях, пропустив происходящее там через себя.

«Референдум — это защита… Когда русские ребята не умеют читать по-русски — что это такое?! Когда это возникло, как мы это допустили? Референдум — это не просто возвращение домой, это возвращение дома», — сказал Баринов.

«Мы должны впустить под нашу защиту огромное количество русских людей… мы должны вернуть дом мальчишкам, девчонкам, юношам, старикам, они должны свободно любоваться небом и солнцем, а не слышать разрывы бомб», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что голосование на референдумах для вынужденных переселенцев из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей началось в Севастополе.