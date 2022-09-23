Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге на время реконструкции станции метрополитена «Чернышевская» усилят движение автобусов в центре города. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Автобус в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В связи с тем, что с 25 октября 2022 года по май 2024 года «Чернышевская» будет полностью закрыта, комитет по транспорту внесёт изменения в маршруты трёх автобусов, а также запустит один дополнительный временный автобус.

Так, автобусы № 21 будут ходить до остановки «Ст. метро «Площадь Ленина», маршрут № 136 продлён до остановки «Ст. метро «Площадь Восстания», как и автобус № 169А. На время ремонта «Чернышевской» запустят маршрут № 136М. Он будет ходить от станции метро «Чернышевская» по улице Восстания, далее по Лиговскому проспекту до конечной остановки остановки «Ст. метро «Площадь Восстания». Обратный маршрут пойдёт по Невскому проспекту, затем по улицам Маяковского и Жуковского, по Кирочной и вернётся на «Чернышевскую».

Отметим, что в рамках реконструкции станции три действующих эскалатора «Чернышевской» заменят на четыре новых, также восстановят фасады и установят новые двери.

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