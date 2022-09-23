Москва, 23 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Российский рэпер Lizer (Арсен Магомадов) представил новый сингл под названием «Не герой». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 23 сентября.

Цитата из интервью для проекта LABELSMART Lizer

В песне музыкант затрагивает тему воспоминаний, отмечая, что все проблемы из прошлого стали для него полезным опытом. Продюсером композиции выступил Pretty Scream (Игорь Негуляев).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем. По словам певицы, в настоящий момент она проходит курс лечения в одной из московских больниц.