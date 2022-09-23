Якутск, , 11:54 — REGNUM Патриотический «Слёт Юнармии», в котором принимают участие школьники и молодёжь, проводится в Якутске. Мероприятие стартовало 23 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Церемония посвящения школьников в ряды «Юнармии» Марина Каширская © ИА REGNUM

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Участники слёта посетят мастер-классы, встречи и экскурсии. В рамках мероприятия открылся Центр юнармейской подготовки «Дом Юнармии». В нём будут обучать основам военной службы, проводить уроки мужества и тематические занятия.

«Дом Юнармии» открыт в соответствии с Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Как сообщало ИА REGNUM, принципы, цели, методы и направления патриотического воспитания детей и молодёжи законодательно закрепили в Якутии 28 апреля. Госсобранием республики принят соответствующий закон.