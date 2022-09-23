* талибов — запрещённая в России организация

Калайи-Нау, Афганистан, 23 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадгис командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его сын были убиты неизвестными лицами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Согласно источникам, что командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергся нападению неизвестных около 16:00 22 сентября, когда вместе с сыном направлялся из района Наджак в Кандалан, пригород города Калаи-Нау, административного центра провинции Бадгис.

Другой источник сообщает, что командир радикалов по имени Абдул Азиз был застрелен неизвестными, и нападавшие забрали с собой его оружие и снаряжение.

Согласно словам собеседника, Абдул Азиз командовал отрядом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из 20 человек в провинции Бадгис.

Напомним, на прошлой неделе в уезде Джаванд этой провинции были убиты командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его телохранитель. Ответственность за этот инцидент взял на себя Фронт освобождения Афганистана.