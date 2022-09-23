Вашингтон, 23 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Автор портала The Verge поделился впечатлениями о новой консоли Logitech G Cloud Gaming Handheld, которую швейцарский производитель создавал совместно с китайской компанией Tencent. Статья была опубликована 23 сентября на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Журналист Кэмерон Фолкнер отметил, что консоль была у него в руках всего десять минут, но он смог составить о ней некоторое впечатление. Автору портала удалось поиграть в Deathloop и он обратил внимание на «запах» задержки ввода, который порой сопутствует игровым облачным потоковым сервисам. Он предположил, что причина этого могла быть в перегруженной сети Wi-Fi. Фолкнер подчеркнул, что органы управления Logitech G Cloud Gaming работают «лучше и плавнее», чем у Nintendo Switch.

«С эстетической точки зрения пользовательский интерфейс пытается создать геймерскую атмосферу, которая мне не совсем понравилась», — написал журналист, перед этим отметив, что в целом взаимодействие с ОС консоли не вызывает каких-то особых проблем. В конце статьи автор пришёл к выводу, что Logitech G Cloud Gaming является интересным устройством, которое может стать хитом, но он не уверен, что при стоимости $350 (в США) выбрал бы его, а не конкурентов.

Напомним, Logitech сообщила о том, что сотрудничает с Tencent в рамках проекта по созданию устройства 2 августа 2022 года. G Cloud Gaming Handheld представляет собой относительно малопроизводительную консоль, на которой при этом можно запускать требовательные игры благодаря интеграции с облачными потоковыми игровыми сервисами Xbox Cloud Gaming и GeForce Now.