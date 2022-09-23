Казань, 23 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Потолок страховых выплат в 1,4 млн рублей по банковским вкладам граждан по-прежнему работает эффективно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом заявил гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрей Мельников в ходе Международного банковского форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«Она защищает интересы 98% клиентов банков, а их сегодня 247 млн, если смотреть индивидуально по каждому банку. Мы постарались за последние годы существенно продвинуться с точки зрения сроков выплат. Теперь это 6 рабочих дней вместо 14 положенных по закону», — сказал он.

Мельников отметил, что агентство совместно со всей банковской системой старается идти по пути цифровизации. В частности, по первым дистанционным каналам было выплачено 7,5 млрд рублей. На следующем этапе выплаты будут осуществляться через Госуслуги, пояснил он.

Гендиректор корпорации добавил, что АСВ не будет отказываться и от банков-агентов в качестве канала выплат страховки.

Напомним, ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал палате парламента отклонить законопроект думской фракции СРЗП об увеличении суммы страхования банковских вкладов граждан с 1,4 млн рублей до 5 млн рублей.