Севастополь, , 11:45 — REGNUM Голосование на референдумах для вынужденных переселенцев из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей началось в Севастополе 23 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию правительства региона.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

С 23 по 27 сентября в городе будут работать четыре избирательных участка: для жителей ДНР — во Двореце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1, для жителей ЛНР — в Севастопольском центре культуры и искусств на улице Ленина, 25, для жителей Запорожской области — в кинотеатре «Москва» на проспекте Генерала Острякова, 70, для жителей Херсонской области в культурном комплексе «Корабел» на улице Рабочая, 2.

Сегодня, 23 сентября, избирательные участки работают с 10:00 до 18:00. Также проголосовать можно на дому, для этого нужно оставить заявку.