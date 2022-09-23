Запорожье, Украина, 23 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Запорожской области 23 сентября начался референдум по воссоединению с Россией. В Пологовском районе, шефство над которым взяла Пензенская область, работают 47 участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM За Россию!

По словам председателя избиркома Запорожской области Галины Катюшенко, все члены избирательных комиссий разного уровня приступили к работе и обеспечивают процесс голосования.

«Всего в работе задействовано более 5 тысяч человек. Процесс голосования также начался и за пределами Запорожской области. Каких-либо инцидентов, связанных с нарушением процесса голосования, к этому времени не зафиксировано», — уточнила она.

ИА REGNUM напоминает, на территории Запорожской области на референдуме открыты 393 избирательных участка. Ещё 102 участка работают за рубежом.

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