Бухарест, 23 сентября 2022, 11:44 — REGNUM Правительство Румынии приняло постановление о выплате одноразовой материальной помощи в размере 2000 леев ($400) молодым матерям из малоимущих семей. Об этом 23 сентября пишет бухарестская газета Jurnalul.
Согласно официальной информации, эти средства должны быть направлены исключительно на покупку лекарств и гигиенических средств, а также на платные врачебные консультации.
Соответствующими ваучерами смогут воспользоваться матери с детьми до трех месяцев, предъявившие справки о минимальных доходах.
Предполагается, что на реализацию программы из государственного бюджета Румынии будет выделено до $50 млн.