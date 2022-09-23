Бухарест, , 11:44 — REGNUM Правительство Румынии приняло постановление о выплате одноразовой материальной помощи в размере 2000 леев ($400) молодым матерям из малоимущих семей. Об этом 23 сентября пишет бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, эти средства должны быть направлены исключительно на покупку лекарств и гигиенических средств, а также на платные врачебные консультации.

Соответствующими ваучерами смогут воспользоваться матери с детьми до трех месяцев, предъявившие справки о минимальных доходах.

Предполагается, что на реализацию программы из государственного бюджета Румынии будет выделено до $50 млн.