Бухарест, 23 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Правительство Румынии приняло постановление о выплате одноразовой материальной помощи в размере 2000 леев ($400) молодым матерям из малоимущих семей. Об этом 23 сентября пишет бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, эти средства должны быть направлены исключительно на покупку лекарств и гигиенических средств, а также на платные врачебные консультации.

Соответствующими ваучерами смогут воспользоваться матери с детьми до трех месяцев, предъявившие справки о минимальных доходах.

Предполагается, что на реализацию программы из государственного бюджета Румынии будет выделено до $50 млн.