Вашингтон, 23 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Соединенные Штаты катятся в ад, и спасти страну сможет только сильный лидер, подобный председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Wspolnotapolska.org.pl Трамп

«Страна катится в ад. Мы — нация, которая находится в упадке… В стране бардак. Наша страна не выживет», — сказал он в интервью Fox News.

По его словам, вывести страну из кризиса способен лишь сильный лидер, равный председателю КНР Си Цзиньпину.