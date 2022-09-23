Ермаковский район, Красноярский край, , 11:41 — REGNUM На утро 23 сентября в Красноярском крае зарегистрирован один лесной пожар. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Лесопожарного центра, возгорание действует в Ермаковском районе на площади 3,5 га.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Очаг обнаружил лётчик-наблюдатель в ходе авиапатрулирования территории. Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в ведомстве. Тушением занимаются авиапожарные, задействовано 11 специалистов.

Напомним, всего на территории лесного фонда края с начала сезона зафиксировано более 1220 лесных пожаров на общей площади свыше 185 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах края по условиям погоды леса патрулируют наземные группы и авиация.

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