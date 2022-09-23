Париж, 23 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Повреждение зданий из-за эпизодов засухи, наблюдавшихся во Франции в 2022 году, должно стоить страховщикам от 1,6 до 2,4 млрд евро, что может стать самым дорогим годом для такого рода событий, сообщает Le Parisien.

(сс) Tama66 Засуха

Согласно данным, опубликованным Федерацией страховщиков, этот год действительно может опередить 2003 год с 2,12 миллиарда евро. 2003 год стал худшим годом с точки зрения засухи с момента создания режима «стихийных бедствий» в 1982 году.

Во Франции примерно 3,3 миллиона домов, или около 16%, расположены в зонах повышенного риска.

Из-за глобального потепления засуха является «наиболее динамичной опасностью», заявила Флоренс Лустман, президент France Assureurs, федерации страховщиков. Согласно исследованию федерации, опубликованному в 2021 году, засуха во Франции обошлась в 14 млрд евро в период с 1989 по 2019 год и, как ожидается, обойдется примерно в 43 млрд евро в период с 2020 по 2050 год.