София, , 11:40 — REGNUM В результате запланированных на 2 октября текущего года парламентских выборов в Болгарии шанс на присутствие в высшем законодательном органе страны получат восемь крупнейших партий и движений. Об этом 23 сентября со ссылкой на данные болгарского статистического агентства ESTAT сообщает Болгарское национальное радио.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно проведенным ESTAT опросам общественного мнения, большинство местных жителей намерены проголосовать за коалицию ГЕРБ — СДС (26%), партии «Продолжаем перемены» (16,8%), ДПС и «Возрождение» (по 10%).

Кроме того, потенциальные избиратели объявили о своих симпатиях к Болгарской социалистической партии (9,3%), движению «Демократическая Болгария» (6,8%), а также политическим объединениям «Болгарский подъем» и «Есть такой народ» (по 4%).

Соответствующее социологическое исследование проводилось с 10 по 17 сентября нынешнего года. Всего было опрошено 1005 граждан Болгарии в возрасте от 18 до 80 лет, представляющих различные слои и категории населения.